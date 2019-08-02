肝硬化檢查 震波偵測免穿刺切片

2019-08-02

記者蔡淑媛／台中報導

一名50歲男子今年初覺得腹脹、疲憊、食慾差就醫，檢查後發現有C型肝炎，超音波檢查顯示肝臟粗糙，須進一步檢測是否肝硬化，但他怕穿刺切片而打退堂鼓，後來自費接受非侵入性的肝臟纖維化震波檢測儀檢查，確診中度肝硬化，接受C肝口服新藥治療1個月已驗不到病毒。

台中榮總肝病中心主任楊勝舜指出，國人罹患B型肝炎有250萬人、C肝40萬人，其中C肝如果不治療，有5-20%在20、30年間會肝硬化，約1-5%死於肝癌或併發病。

楊勝舜說，一般B、C肝患者照超音波檢查發現表面凹凸不平，質地粗糙有顆粒時，建議進一步確認肝臟是否纖維化或硬化程度，傳統使用穿刺針長18公分、直徑0.1公分，臨床上有80%患者不敢做穿刺切片。

現在透過肝臟纖維化震波檢測儀，使用探頭在右胸外側的肝臟處發震波，計算出肝硬化的軟硬程度，讓更多人願意檢查，不過要自費，而且一旦檢出嚴重肝纖維化到肝硬化的模糊帶，還是要進一步穿刺確診。

楊勝舜表示，B、C型肝炎惡化的三部曲為肝纖維化、肝硬化到肝癌，很多人不知道罹患或是覺得沒症狀而不想治療，卻不知道只要接受治療，肝不發炎，肝臟會自我修復，再加上改善飲食作息、不菸酒，會改善肝硬化。

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