7旬嬤陰道出血 罕見雙角子宮

2019-08-02

記者蘇金鳳／台中報導

台中一名74歲的黃阿嬤停經20年，近來竟持續2個月陰道出血狀況，就醫經超音波檢查發現，她的子宮是相當罕見的雙角子宮，且右側子宮腔裡疑似長出腫瘤，確診為子宮內膜癌，經3D腹腔鏡影像系統進行微創手術，術後搭配放射線治療，不再出血。

罹子宮內膜癌 微創手術解危

亞洲大學附屬醫院婦癌科主任葛裕民表示，黃阿嬤的雙角子宮中，有一個子宮內膜厚度正常，另一個子宮的內膜則明顯變厚，有3.4公分，且右側子宮腔裡疑似長出腫瘤，經子宮鏡檢視與內膜搔刮術確診為子宮內膜癌，透過3D腹腔鏡微創手術切除子宮、兩側卵巢及骨盆腔淋巴。

葛裕民表示，女性子宮在胚胎時期是由2條細細的管子（醫學上稱苗勒氏管）發展到中間接合後，發育出子宮腔。

如發生苗勒氏管尾部不融合或融合異常就可能導致子宮的異常發育，如「雙角子宮」，發生率約為5%，通常是出現習慣性流產、不孕、性行為異常，赴醫院檢查才發現天生子宮異常。

葛裕民指出，子宮內膜癌好發於肥胖、50歲以後停經的女性、多囊性卵巢症候群、乳癌治療等患者，台灣發生率約10萬分之14。

葛裕民提醒，子宮內膜癌大多會發生異常出血的現象，停經後的婦女若出現此症狀，約有1/10是子宮內膜癌所致，要趕快就醫。

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