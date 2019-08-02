沖冷水澡、喝冰水可減肥？ 醫：當心燃燒葡萄糖 餓了吃更多

2019-08-02

記者林惠琴／台北報導

天氣炎熱，網路流傳「沖冷水澡、喝冰水有助於加速新陳代謝，進而達到減肥目的」，但醫師提醒，人體需要熱能、消耗熱量時，通常先燃燒的是葡萄糖而非脂肪，可能造成肚子餓，反而有機會吃下更多食物，小心得不償失！

根據網路訊息，「洗冷水澡，可以讓身體變成容易變瘦的體質」、「沖冷水的時候，為了要讓急速下降的體溫再次上升的話，身體會運作，代謝速度也會上升。這麼做的話，就會有燃燒脂肪的效果」。

不僅沖冷水澡，也有網路訊息指出，喝冰水也有助於消耗熱量，達到瘦身的效果，主要原因是體溫恆定原理，由於人體必須維持一定的體溫範圍，以免發生失溫情形，當冰水喝下肚後，體內就得多耗費熱量提升溫度。

有助消耗熱量 但十分微量

台大醫院北護分院院長黃國晉表示，以理論上來說，人體在低溫的狀況下，會產生所需要的熱能，但也因此會消耗更多熱量，必須經由燃燒葡萄糖、脂肪或蛋白質加以補充，推估沖冷水澡、喝冰水可以減肥的原理可能是來自於此，只是醫學上仍講究最好有更多科學驗證較安全。

黃國晉也指出，即使沖冷水澡、喝冰水可能有助於消耗熱量，但十分微量，應該不至於需要為了減肥而刻意這麼做，更何況減肥需要燃燒的是脂肪，但通常人體需要熱能、消耗熱量時，會先燃燒葡萄糖，再燃燒脂肪，若光是燃燒葡萄糖未必可以達到瘦身效果，甚至可能產生飢餓感，如同天冷就想吃東西一樣，反而吃下更多食物，攝取更多卡路里。

然而，減肥一定要喝水。衛福部國健署提醒，多喝水可以促進體內代謝及腸胃蠕動、預防便秘，對腎臟也有保護作用，要維持健康體重一定要多喝水、拒絕含糖飲料。

黃國晉也強調，不要只是一味聽信偏方，只有透過飲食控制、規律運動，才是追求健康體重的根本之道。

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