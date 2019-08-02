鶯歌鳳鳴臨時火車站 6億經費中央買單

2019-08-02

2024年完工 至少可服務5年

〔記者邱書昱／新北報導〕討論許久的新北市鶯歌區鳳鳴火車站計畫，在立法委員蘇巧慧等人爭取下，鐵道局同意在鳳鳴站的預定地附近設立簡易臨時車站，力拚二○二四年十一月底完工，蘇巧慧昨天邀集交通部次長王國材、鐵道局長胡湘麟、市府人員會勘；王國材表示，工程費約六．一億元，全額由中央負擔，等鳳鳴永久站啟用後，臨時站就拆除。

等了18年終於露曙光

鶯歌火車站和桃園火車站相隔八．二公里，地方民眾抱怨說，鳳鳴地區的民眾搭乘火車北上或南下都很不方便，長期爭取鳳鳴地區新增火車站都沒下文，一等就是十八年，現在終於盼到臨時車站了，樂見其成。

胡湘麟指出，鳳鳴簡易臨時車站的規劃，是地面一層鋼結構車站，面積約六百平方公尺，設置兩處出入口、兩座電梯及兩座樓梯上下月台，採用無人簡易站，設電子票證，月台為兩座岸式月台，寬三公尺、長度二二○公尺。

等永久站啟用就拆除

胡湘麟說，簡易車站將於二○二○年十月開工，預計二○二四年十一月底完工，經費約六．一億元。王國材表示，經費全由中央負擔，鳳鳴永久站最快預計在二○二九年才能完工，簡易臨時車站提供至少五年的服務，等永久站啟用後就拆除。

市議員陳世榮、廖宜琨也到場關心進度，蘇巧慧表示，兩週前邀集相關單位討論，經過評估後，經費從十億元減少到六．一億元，希望能在今年十月計畫核定後儘早動工。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法