嘉市污水下水道接管率低 審計室糾正

2019-08-02

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉市府辦理「嘉義市污水下水道系統工程」，第一期工程十一個標案，預計二○二○年完成，但截至去年底，除水資源回收中心、主次幹管管線工程完工，分支管網及接管工程僅一標決標，有八個標案還未發包，至去年污水下水道用戶接管普及率僅○‧五五％，落後全國平均的卅三‧七二％，遭審計室糾正工程落後、績效待提升。

接管率僅0.55％ 落後全國平均33.72％

嘉市府工務處污水下水道科長趙栢烽表示，「嘉義市污水下水道系統工程第一期修正實施計畫」規劃期程為二○一五年到二○二○年，目前在世賢路一、二段及嘉義車站後站區域，施作分支管網及接管工程，採用推進工程往地下挖約五到十公尺佈設管線，較困難處是連接管到家戶時，會影響交通，且需於住戶門前開挖；未發包的八標就施工區域事先規劃交通指揮、替代路線，並向營建署申請延後一年，預計第一期於二○二一年完成一萬五千戶接管。

市府：力拚2021年完成1.5萬戶接管

嘉義市審計室報告指出，「嘉義市污水下水道系統工程」總經費約一百六十六億元，分三期執行，第一期修正實施計畫經費卅九‧八億餘元（含水資源回收中心用地徵收費用），現實際接管用戶五百五十三戶、接管長度七百八十公尺，整體用戶接管進度落後，影響用戶污水導入水資源回收中心處理，導致污水處理效能偏低。

全國唯一縣市 未設環保自然葬區

另外，審計室報告指出，嘉義市無環保自然葬區也被糾正，是全國唯一未設置的縣市，且未火化數及納骨塔使用數自二○一四年到去年逐年遞增，嘉義市殯葬管理所納骨塔未使用數為二○八○座塔位，預計三、四年內將滿塔，建議嘉市府規劃設置環保自然葬區。

嘉市府民政處長劉美鳳表示，嘉義市議會四月已通過追加一百萬元預算，本月底前上網公告招標，預計今年底前會完成設置環保自然葬區。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法