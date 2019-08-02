集資送弱勢父蛋糕 6年不間斷

2019-08-02

〔記者廖淑玲／雲林報導〕每年父親節前夕，雲林家扶都會收到一份大禮，家住台北的童也恬、鄭淳方在父親過世後感謝親恩，和好友陳宜君號召親友集資贈送弱勢家庭蛋糕，連續六年不間斷，已送出超過六千五百個愛心蛋糕，鼓勵大聲向爸爸說愛。

3女孩謝父恩 揪親友做公益

號召童也恬、鄭淳方因父親同在她們廿歲時過世，發下心願要照顧弱勢以感謝父恩，她們與另一名好友陳宜君發起「公益過佳節」活動，獲親友支持，昨天雲林家扶也收到二百個蛋糕，特別邀請家扶阿公及爸爸到現場接受祝福，雲林家扶中心主任廖志文陪他們切蛋糕，開心提前過爸爸節。

已送出超過六千五百個蛋糕

家住台西、六十二歲林連興靠資源回收照顧二名孫女，昨天小五的孫女「小容」表演非洲鼓，還餵阿公吃蛋糕，平常不太會和阿公撒嬌的小容說「謝謝阿公」、「父親節快樂」，讓阿公相當感動，阿公說，吃了甜蛋糕，讓他更相信辛苦會過去，甜蜜終會到來，祖孫情深，羨煞全場。

現烤手工披薩 請身障友享用

另外，雲林在地手工披薩業者昨天連趕二場，到斗南希望工場及土庫華聖啟能發展中心為身心障礙大小朋友烘烤熱騰騰的窯烤披薩，為弱勢孩子圓夢。

雲林縣身心障礙者重建協會總幹事卓中信代表感謝在斗六經營農產原料的莊永哲，號召友人蕭聰政、林金鳳、沈俊平等人開著披薩行動車到希望工場，現烤披薩請學員享用，還讓他們DIY動手桿麵及鋪料，讓人感動。

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