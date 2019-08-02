鳳山溪變牛奶河 乳白還發臭

2019-08-02

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山溪上游昨驚傳變為「牛奶河」，還傳出陣陣惡臭，環保局派員前往稽查，初步研判為生活污水，已採集水樣送驗，將進一步確認原因、追查來源。

環保局採樣送驗 初判為生活污水

鳳山溪上游鳳山區南和街一七七巷旁排水道，原本應該是乾淨的排水渠道，不料五月底迄今經常傳出惡臭，南成里長楊居財多次向市府反映沒下文，昨突然又變成乳白色，形成一條「牛奶河」，還散發陣陣惡臭，造成環境污染，引發地方居民不滿。

議員批韓不專心市政 宜居城市成奢求

議員林智鴻表示，市長韓國瑜喊出高雄發大財，卻一直不專心市政，市府團隊螺絲鬆到掉滿地，無法積極查察可能污染，大家希望生活在可以享受乾淨無味的水與綠美化的宜居城市，現在對於高雄市民而言，這個小小的請求卻成為奢求！

環保局據報趕赴現場，沒有明顯污染排放情況，已派員循上游稽查，並採集水樣檢測導電度，非屬事業廢水特性，另清查該處上游僅有五處污水列管單位，分別是四座社區大樓及一家洗車場，經派員前往稽查，未發現異常情況。環保局初步檢驗現場採集水樣，根據水中的顏色、氣味及檢驗數據，研判應屬於生活污水特性，經分析水中沒有異常的重金屬濃度，初步排除工業污染的可能性，但仍待進一步釐清。

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