原民轉型正義特展 桃園5大主題邀客

2019-08-02

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府原住民族行政局即起到十月卅日，在機場捷運A17領航站推出「原路：原住民族轉型正義特展」，展出原住民族爭取正名的歷史軌跡與藝術文化發展等，市長鄭文燦昨主持開展典禮時強調，八月一日是原住民族日，希望能透過展現台灣豐富族群的文化面貌，來取得族群發展的新力量。

機捷A17領航站展出

「原路：原住民族轉型正義特展」規劃五大主題展區，包括「權之路—原住民族權利運動卅年故事」、「語之路—找回失去的話語權」、「名之路—讓我們驕傲地說出自己名字」、「藝之路—以新世青年的視角為出發」、「桃之路—屬於桃園市原住民族的歷史」，希望讓更多民眾認識原住民族的族群文化、語言承續、歲時祭儀、土地生活、轉型正義等議題。

鄭文燦表示，原住民族過去並未獲得公平對待，所以一九八○年代，就有許多原住民挺身而出爭取權利運動，以正名、還我土地、打破吳鳳神話等三大主軸，經過多年終於逐一實現，讓更多民眾了解原住民族文化，以及他們爭取權利之路的漫長與艱辛。

鄭文燦強調，桃園市原住民族人口已超過七萬四千人，每年還以將近三千人的速度成長，估計明年底就能超越台東縣，成為全台灣原民人口第二多的城市，未來市府將在A17領航站周邊打造原住民族電視台、國家級原住民族文創中心永久會址、桃園流行音樂戶外劇場等，讓原住民族有更多地方可以舉辦活動。

守護原民 企業捐設備

另外，思科系統公司與長庚大學工學院在開展典禮中，分別捐贈四組遠距教學設備與十九台健康篩檢量測儀，未來將交由部落大學與各地原住民文化健康站使用，鄭文燦表示，感謝企業的支持，讓市府能持續推動桃園市原住民族教育與健康保健環境的提升。

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