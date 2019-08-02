南崁兒藝村4日開張 週休來野餐

2019-08-02

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕經市府文化局登錄為歷史建築的前內政部北區兒童之家宿舍群，去年六月完成整修後，陸續打造親子美食坊、親子藝文街及兒童展演廳等，變身為「南崁兒童藝術村」，今年兒童節開始試營運，截至七月底總共吸引四萬人次參觀，經過四個月營運準備，將於四日起正式營運。三、四日兩天推出草地野餐市集，歡迎親子到場同樂。

試營運4個月 4萬人次參觀

文化局指出，位於蘆竹區吉林路卅八號的「南崁兒童藝術村」，前身為一九八○年興建的內政部北區兒童之家宿舍群，占地一一七三坪，兒童之家一九九九年搬遷後閒置多年，經當地居民爭取，市府投入七千三百萬餘元活化，歷經調查研究、修復活化等過程，完成修繕後委外營運，並以「親子、藝術、學習及美食」為元素，融合人文歷史與童趣想像。

餐飲、小火車及沙坑 有吃有玩

文化局表示，「南崁兒童藝術村」有南崁小書店、冰菓室、咖啡店、親子餐廳、表演廳、園區小火車及兒童沙坑，家長可以帶小朋友來園區跑跑草皮、玩小火車、沙坑，或是喝個咖啡、看看展覽，餓了可以選擇到親子餐廳用餐，晚上欣賞表演後再回家，適合親子待上一整天。

南崁兒童藝術村總監張惠鈴指出，配合開幕慶，園區推出「藝童工作趣」、「仲夏之樂—黃昏藝場」、「Summer Pun夏胖草地野餐市集」及「人文親子講堂」等活動，其中「藝童工作趣」從十日起至九月八日，兒童若提前報名參加生活工藝創作坊工藝課程，並在繳完二千元保證金後，全勤出席且結業者，可全額退還保證金；「仲夏之樂—黃昏藝場」規劃於三日至卅一日間的週末傍晚，推出電影、音樂會、魔術或戲劇等藝文表演，並有優惠活動電影院一加一（一大人加一小孩）只要九十九元，還送一杯飲品。

市集推優惠 消費送現金折價券

張惠鈴表示，於三、四日兩天上午十一點至下午七點登場的「Summer Pun夏胖草地野餐市集」，推出活動專屬優惠，民眾只要在胖卡消費，不限金額即可獲得一八○元的「藝術村現金折價券」，可於園區內直營商店進行消費抵用，邀請民眾揪親朋好友，帶上野餐墊到園區內的翻滾草原一同度過優閒假日；至於每週日下午四點至七點的「人文親子講堂」，提前報名可享五折、四百元的優惠，會後還可與講師一同免費餐敘，更多訊息可至「南崁兒童藝術村」官網或臉書粉絲專頁查詢。

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