竹塹城隍祭開跑 2千人「夯枷」遊街

2019-08-02

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕「竹塹中元城隍祭」在昨天凌晨開福門後正式起跑！昨下午舉行「脫枷消業植福法會」，儘管天氣炎熱且下起雷陣雨，人潮依然擠爆城隍廟，近兩千人戴著醒目黃色三角「枷」遊行，場面浩大，路過民眾紛紛拿起手機記錄這壯闊的畫面。

祈求赦免舊業 消災解厄

新竹市長林智堅表示， 今年是新竹市政府與新竹都城隍廟第五度合作舉辦「竹塹中元城隍祭」。城隍祭是新竹市目前唯一民俗類無形文化資產，也是新竹市民最驕傲的文化品牌，新竹都城隍廟建廟歷史悠久，幾乎陪伴著竹塹城的發展，保存許多珍貴的古禮儀式。

新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞指出，「夯枷」、「脫枷」是一種信眾為了消災解厄的「解罪」儀式，相傳為道教早期的「塗炭齋」傳統，認為人若有罪，就以塗炭身、面，縛打身頰，透過「首過」、「上章」的儀式，解除所犯之罪。

時至今日，若是信徒感到身體不適、運勢欠佳或是自感罪過，即可在農曆七月一日由道士在城隍爺前唱名稟告，隨陰陽司公遶行街道，背著紙枷走在陰陽司公前面，類似古代犯人被押解遊街示眾的意涵，到達北壇水田福地驛館後，陰陽司公安座，由道士按名將疏文稟報，報完的人即可將疏文連同紙枷拿去火化，完成夯枷儀式，以求赦免舊業，並祈求平安。

因天氣酷熱，每年夯枷，市府團隊都會在市府前奉茶，供民眾消暑解渴，讓參與夯枷的信眾補充活力、重振精神後繼續進行夯枷之旅，淨化業障。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法