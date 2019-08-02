體溫41.8℃ 男鐵皮屋內中暑急救

2019-08-02

〔記者顏宏駿／彰化報導〕氣溫飆高，彰化縣卅八歲楊姓男子不良於行，大熱天待在沒冷氣的鐵皮屋內，直到熱中暑昏迷被發現，所幸送醫急救後撿回一命。

楊男被送到衛福部彰化醫院急救時，昏迷指數三，體溫飆到四十一．八度，經插管及緊急降溫才脫險，彰化醫院加護病房主任林文培說，病人如果晚一小時送達，大部分腦神經都會受損，民眾千萬不要輕忽中暑。

楊男病況已經穩定，家人向醫師說，楊住在沒有冷氣的鐵皮屋內，意外發生當天下午氣溫飆到卅七度，他向姊姊說「很渴」，四點時姊姊發現他竟然昏迷了，連忙連絡消防隊送醫。

急診醫師黃鎧翊說，楊男到院時，意識不清，不只體溫高到嚇人的四十一．八度，連昏迷指數都只有三，經插管搶救，連續施打低溫四度的生理食鹽水四千㏄，一小時後體溫降到卅九．七度，送加護病房。

黃鎧翊指出，一般人夏天不舒服常會說「中暑」了，其實是熱衰竭，指的是處在熱環境過久，持續流汗，未補充適當的鹽分及水分，造成全身性不舒服，體溫大多是正常，或者稍微高一點，熱衰竭在某種程度上可視為中暑前兆；中暑是指高溫環境下，身體難以散熱，造成身體的體溫超過四十．五度，同時中樞神經的功能出現障礙，危及生命。

黃鎧翊指出，不管是熱衰竭或中暑，立刻要做的事是把病患移到陰涼處，除去身上過多有束縛的衣物，用溫水擦拭或風扇冷卻，一有發燒要馬上送醫。至於如何預防，當天氣炎熱時，儘量待在陰涼處，多喝水，補充鹽分。

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