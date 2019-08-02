清境高空步道觀星 觀光業者爭取

2019-08-02

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉清境高空觀景步道二期工程將於八月底完工，縣府預計九月底前開放營運，除可觀賞無敵山景，觀光業者建議高空觀景步道夜間開放，讓遊客就近觀星，合歡山也將正式成立國際暗空公園，可望串聯觀星觀光，更可以提升步道附加價值；縣府也表贊同，但需進一步評估及加強安全措施，讓步道在確保安全前提下開放夜間觀星。

縣府贊同 但需評估夜間開放安全

清境高空觀景步道前年五月底開幕，啟用一年就回本，至今門票收益將近七千萬元，縣府也加碼興建第二期工程，步道由原先的青青草原南票口向上延伸，在橫跨台十四甲線後銜接草原北票口，長四百廿公尺。

步道二期工程原訂今年十一月底完工營運，因工程八月底就能全部完工，縣長林明溱昨勘查步道進度，決定提前在九月底啟用，連同一期步道一．二公里，屆時清境高空觀景步道全長一千六百廿公尺，觀光處規劃票價全票五十元調高為八十元。

步道延長 趕下月底提前開放

近幾年清境地區積極推動夜間觀星，合歡山也在去年向國際暗天協會申請成立暗空公園，最近也將正式通過，清境民宿業者已展開觀光導覽人員培訓，並有廿八家民宿響應改善周邊照明設施，降低光害影響，因此向縣長爭取清境高空觀景步道未來能在夜間開放，提供清境地區適當的觀星場域。

林明溱也贊同業者的構想，但未來清境高空觀景步道長達一．六公里，由於步道沿途的平台尚有階梯，若於夜間開放，又要觀星，現場的燈光照明勢必不足，如何兼顧遊客安全，或是需要將階梯改為緩坡道，以及增設扶手等，需要進一步的評估，在確保安全的前提下開放夜間觀星。

考慮增設扶手 階梯改緩坡道

至於青青草原南票口商圈多年來設施簡陋，遊客用餐、購物環境不佳，退輔會清境農場、縣府也計劃合作進行整頓，規劃兼具停車、商場的多功能設施，有助遊客停留。

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