《花蓮》現值逾2千萬 善心老農捐千餘坪地供行

2019-08-02

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣新城鄉七十一歲老農黃朝枝，上月一口氣捐出一千多坪土地，無償作為道路用地，鄉公所以每坪二萬多元估算，現值總計超過二千多萬元，造福鄉里之舉，已成為當地佳話。

七十一歲黃朝枝的父叔輩，早年自宜蘭移居花蓮，黃家落腳新城迄今近百年，他承襲務農家業，雖生活簡樸，仍樂善好施，多年前曾捐一筆土地給鄉公所作為道路使用，上月更連捐八筆道路用地，讓社區民眾敬佩。

黃朝枝位於大漢段大德街、大德街三七二巷、康樂段大方街及大賢街等處，分別有八筆土地，卅多年前因當時興建房舍，暫時提供居民通行，隨著時間演變為既成道路及現有巷道，但他多年來從未主張要求徵收或補償，上個月更選擇「無償捐贈。」

二年前，黃朝枝因耳中風喪失聽力後，生活起居全由太太照料。黃阿嬤說，將土地無償捐出，這純粹是「公德心」啦！生活其實過得去就好，依舊可靠種山蘇、芭樂和稻米為生，二個兒子也支持阿爸的決定，只要看到民眾方便、平安通行在這些道路上，一家人就感到踏實滿足了。

「功德最棒！」住在大德街超過八年的李小姐說，大德街是鄉內重要道路，連接七星潭、康樂及北埔，感謝黃先生的大量，為民眾貢獻道路，未來可不用擔心遭封路，善心義舉讓人佩服，捐出千坪土地，換作一般人恐無法做到。

新城鄉長何禮臺說，黃朝枝捐出的八筆土地，合計三千八百廿四點八八平方公尺，約一千一百五十七坪，估算現值約二千四百四十二萬元，雖已是既成道路及現有巷道，但因位居重要路口，其仍能依法等待要求政府徵收，如今黃朝枝能為大眾福祉設想，無償捐出土地，善舉令人欽佩，本週將代表新城接受縣府模範父親表揚。

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