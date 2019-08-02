宜縣斥資3億 新建縣級圖書館

2019-08-02

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府向教育部爭取到二‧五億元經費，加上縣府配合款，預計斥資三億元，在台灣戲劇館前空地，打造全新的縣級圖書館，搭配現有圖書館，藏書將增至四十萬本。縣府文化局指出，全案已進入工程設計階段，最慢在二○二二年完成。

教育部去年提出十五億元競爭型補助計畫，開放各縣市政府提案爭取預算，用於新建或改建縣立圖書館，每縣市最多補助四億元。宜縣現有十五座公共圖書館，位在縣立文化中心內的縣級圖書館，一九八四年興建，不僅管線老舊失修，還有漏水問題，縣府提出計畫，盼建造新館區。

經教育部審查後，核定二‧五億元給宜縣蓋縣級圖書館，加上縣府自籌款，總經費三億元，新館址位在台灣戲劇館前廣場，建物地上三層樓、地下一層樓，已啟動工程設計。

依教育部圖書館設立及營運標準，縣立圖書館總樓地板面積應超過三○二五坪，縣市人口若在五十萬人以下，館內藏書至少十五萬冊，每年至少增加五千冊。

文化局說，宜蘭縣人口數四十六萬人，新館舍總樓地板面積雖未達到三○二五坪，若加入舊館就符合標準，宜蘭縣級圖書館藏書將從三十萬本增至四十萬本。

文化局說，新館規劃現代化服務設施，例如設置預約區、自動借還書系統，圖書館外觀與內裝設計，融入戲曲、歌仔戲等在地文化特色，營造出現代化、吸引人、大空間的優質館區。

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