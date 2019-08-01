治療心律不整 3D定位零輻射

2019-08-01

記者黃美珠／竹北報導

心律不整要做心導管電燒或植入節律器，不一定得靠Ｘ光機監測導管在心臟的位置，也能完成手術！

取代Ｘ光機監測導管

中國醫藥大學新竹附設醫院心臟血管科主任林圀宏考慮輻射過量可能提高患者未來罹癌風險，最近一個月改用3D立體定位機取代Ｘ光機，執行「零輻射」或「減輻射」手術。

林圀宏說，傳統治療心律不整的病患，不管是做心導管的電燒或是植入節律器，統統要靠Ｘ光機去掌握導管在心臟內移動的狀況和位置，就算是20分鐘的快速電燒，也約略相當於一次拍下1000張Ｘ光片的劑量，這對年輕患者或是孕婦有潛藏風險。

最近一個月，他用3D立體定位取代Ｘ光機，透過貼在患者身上貼片所生的電磁波，去感應導管在人體心臟內的位置，執行電燒或是植入節律器。

避免輻射過量潛藏風險

林圀宏表示，這樣的創新作法，對於醫師也有好處。過去手術時，醫師頸部以下揹著厚重的鉛片，眼睛暴露在輻射環境中，以至於心臟科的醫師多半都有骨刺、椎間盤突出，以及早發性白內障的問題，如果能捨棄Ｘ光機，對醫師本身的健康也有幫助。

28歲的陳先生最近3、4年因心悸嚴重，發作時頭暈、雙腿無力，容易疲倦，以致無法做跑步、打籃球等戶外運動。

林圀宏半個月前替他執行為時約105分鐘，卻完全「零輻射」的心導管電燒手術，讓他很感謝醫師，減少他將來罹癌的風險。

67歲林先生是植入節律器的病患，因狀況相對複雜一些，所以仍有使用到Ｘ光機，原來全程要10-20分鐘，後來減到Ｘ光機只使用一分鐘。

林圀宏計畫未來要用超音波取代Ｘ光定位，這樣就可以連前述的一分鐘都不需要。

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