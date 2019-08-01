《謠言終結站》靜脈曲張泡溫泉 醫駁「母湯喔」

2019-08-01

記者蔡淑媛／台中報導

民眾常認為「下肢靜脈曲張，泡溫泉可以促進血液循環」，但醫師反駁：「母湯喔！」

血液囤積下肢 更難促進循環

中山醫學大學附設醫院皮膚科醫師林子鈞表示，靜脈曲張是因為腿部血管瓣膜閉鎖不全，血液難以回流到心臟，如果又泡溫泉，溫泉的熱度會讓血管擴張，血液更囤積在下肢，難以送回心臟，會加重症狀；甚至於有患者在泡湯當下覺得泉水很熱、很溫暖，還會搔抓腿部，結果抓出傷口潰瘍，或是鬱血性濕疹，症狀更惡化，最後都來就醫。

林子鈞說，靜脈曲張患者在家泡澡是可以的，因為泡澡的水溫不像溫泉的水溫這麼高，且大多數的溫泉池採坐姿設計，泡湯時坐著，雙腳垂下泡腳，會加劇症狀，但泡澡的時間建議不要超過5分鐘以上。

穿彈性襪改善 可先諮詢醫師

林子鈞指出，靜脈曲張與體質、久站久坐、下肢肥胖有關，另外，懷孕時，腹壓增加，血液循環不好，也會造成靜脈曲張。最有效的預防保健方法是除了睡覺、洗澡外，都要穿著彈性襪，改善雙下肢循環，並改變生活型態，不要久坐、久站，三不五時要起來走走，因為行走時，腿部的肌肉收縮，可以把血液打回心臟。

開業心臟血管科醫師陳建彰也提醒，彈性襪是一種醫療器材，價格愈高不代表愈有效，建議民眾選購有衛字號證明的醫療用彈性襪，適合不同程度的靜脈曲張者，壓力值以毫米汞柱為單位，不是丹數，穿著前建議專業醫師評估，選擇正確的尺寸和壓力。

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