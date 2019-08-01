故宮南院「蔡牽與王得祿」特展 宮廟出借古匾

2019-08-01

〔記者林宜樟／嘉義報導〕故宮南院推出「蔡牽與王得祿」特展，南院還向雲嘉南地區廟宇及王得祿後人借展匾額、畫像、蟒袍及誥命等，與故宮典藏史料一同展出，昨舉行「策展人有約」導覽，讓民眾更加了解當年的歷史脈絡。

故宮院長吳密察表示，清代台籍武將王得祿因剿平蔡牽海上勢力，成為台籍官位最高武官，蔡牽曾多次攻入台灣，並在嘉義沿海地區逗留，至今仍有傳說，蔡牽的子孫及部將在嘉義繁衍下來，圍繞在蔡牽與王得祿間，不僅是海上官民爭鬥，也牽涉著嘉義地方社會歷史發展脈絡。

見證民間梟雄與清代武將爭鬥

吳密察說，故宮典藏清代有關蔡牽、王得祿文獻，但官方說法的文書檔案有侷限，本次展覽透過尋找史蹟、文物、傳說等材料，希望平衡觀點，並呈現以各種形式存留的歷史。

展覽有王得祿家族出借的「王得祿袍服」和「王得祿祖父母誥命」，台南白河大仙寺、嘉義市城隍廟、新港奉天宮、北港朝天宮、朴子配天宮等廟宇出借的王得祿贈匾及畫像；故宮也向新港六興宮出借王得祿資料製作成鄉土教材，提供各國中、小設計在地課程使用。

「策展人有約」導覽主持人、布袋嘴文化協會總幹事蔡炅樵說，蔡牽的傳說在嘉義沿海流傳，但無實體文物留下，相傳東石三家村福靈宮供奉的鐵嘴將軍是蔡牽贈給友人的鐵砲，輾轉留存在廟裡，另傳還有四尊鐵砲仍埋在東石副瀨村地下，建議相關單位可再收集資料，建立更完整史料。

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