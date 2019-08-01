嘉縣鐵路高架化 民雄段過關

2019-08-01

〔記者林宜樟／嘉義報導〕交通部審查嘉義縣政府提報「嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫可行性研究」結果，民雄段通過、水上段未通過，審查委員會請縣府改以擴大水上北回地區整體發展為替代方案，對此，縣府昨回應，將修正計畫後再送交通部，報請行政院核定。

高架化僅900公尺長 水上段落空

縣府指出，嘉義市區鐵路高架化計畫於水上鄉北回地區設置車輛調度場，但在柳林平交道南邊起，有往車輛調度場的下坡引道，全長一‧九五公里，加上車輛調度場全長約一‧八五公里，鐵道下方有三‧八公里阻隔，另外，水上車站至台八十二線高架橋北端的下坡引道則有一‧八公里，因此水上段實際高架化（高架鐵道下方無阻隔）部分僅為車輛調度場南側至水上車站，長約九百公尺。

爭議若解決 縣府將再爭取高架

嘉義縣長翁章梁表示，民雄段通過可行性研究案，縣府將再辦理後續綜合規劃；「嘉義市區鐵路高架化計畫」車輛調度場設在水上，造成阻隔，且審查會委員對水上段高架化經濟效益有疑慮，縣府會規劃鐵路造成交通不便的替代方案，並爭取優先擴大水上及北回整體都市計畫開發，若未來車輛調度場爭議解決，會繼續爭取水上段高架化。

嘉義縣府提報嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫可行性研究，民雄段（北段）工程從民雄鄉頂寮路平交道北側（二八四‧八公里）至嘉義市宏仁女中平交道南端（二九三‧七二公里），長八‧九二公里。

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