新北路邊停車自助計費 前30分鐘僅1元

2019-08-01

〔記者何玉華／新北報導〕新北市路邊收費停車位App自助計費，今天起全面啟用，全市共三萬多個停車格都適用，新北市長侯友宜昨天加碼宣布，即日起到十二月卅一日止，自助計費前卅分鐘只要一塊錢，比起人工開單繳費，省很大。

侯友宜︰今啟用 優惠至年底

交通局長鍾鳴時解釋，自助計費App是以「分鐘」計收，以現行費率每半小時十五元的路段、停車四十五分鐘為例，人工開單的停車費是卅元，自助計費則是前卅分鐘一元，再加上停車一分鐘○．五元，十五分鐘為七．五元，停車費共九元，差了廿一元，的確省很大。

省很大！ 比人工開單便宜

交通局與宏碁智通股份有限公司、易停網股份有限公司合作，去年十二月起在雙和地區試辦「路邊停車App自助計費」後，陸續有其他地區民眾反映也要自助計費，因此決定八月一日起全市實施，並在年底前享有前卅分鐘只要一元的優惠。

以分鐘計費 停多久付多少

侯友宜指出，人工開單是以半小時計收停車費，有時民眾忘了繳費，逾期要多收工本費或罰單；自助計費App是停多久、付多少，不用再擔心忘記繳費，並提高停車格位周轉率，讓車位公平分享。

交通局停車營運科科長許芫綺表示，民眾只要下載「停車大聲公App」或「易停網App」安裝後，綁定車號、信用卡，完成會員註冊程序，即可使用自助計費。

下載App GPS定位、點選扣款

駕駛人在車輛停妥後五分鐘內，自行開啟自助計費App，GPS會自動定位停車路段，點選格號、確認車號之後，即啟動計時；離去時，點選結束計費並自動完成扣款，在五分鐘內駛離車格，否則須重新自助計費或者由開單員巡場開單。

許芫綺強調，使用自助計費後，透過系統的後端連結，開單員不會重複開單；另一方面，App自助計費僅適用一般客、貨小型車及大型重型機車；機車、大型車不適用，而身心障礙者停車或電動車，需查核證件及確認車號，並不適用。

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