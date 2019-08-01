基隆港旅運複合商業大樓 10月招商

2019-08-01

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆港郵輪旅客近年大幅成長，今年有望突破一百萬人次，未來還將有基隆輕軌捷運、國門廣場等建設。基隆港務分公司昨天表示，規劃在西岸四到六號碼頭興建三十層樓的基隆新地標「基隆港旅運複合商業大樓」，預計十月公告招商，投資開發金額達九十五億元。

港務公司指出，「基隆港旅運複合商業大樓」基地面積四．一六八公頃，土地權屬為國有土地，基地鄰近基隆火車站，除了交通便利優勢，還是基隆市中心唯一鄰近水岸的城市商圈，若透過招商引資可達到加乘效應，趁勢帶動基隆港市整體發展。

西岸4到6號碼頭 興建30層樓

該基地可以引入零售、餐飲業、觀光休閒服務業、工商服務業、公共運輸場站及其附屬設施、藝文及文教設施、娛樂觀光船活動、觀光遊樂設施、會議及展覽服務業等，將結合港埠旅運中心、轉運商場及景觀旅館，初估投資金額約九十五億元，預計十月公告招商。

投資金額95億 將成基隆新地標

台灣港務公司工程處工程規劃科經理鄭志宏表示，「基隆港旅運複合商業大樓」將興建三十層樓高，估計十月公告招商，並在年底前完成招商作業，順利的話可在二○二三年完工營運。港務公司表示，大樓基地位於基隆港，並連結未來的基隆輕軌，希望招商能吸引到國內外具規模的廠商投資進駐，提升基隆港的國際形象。

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