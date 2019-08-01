泳訓班二次臨時停課 學員投訴

2019-08-01

〔記者李容萍／中壢報導〕中壢區「光頭游泳家族」租用中大壢中泳池開辦泳訓班，暑期有多達十班次、學員人數約三百人，但有學員投訴暑期泳訓班從七月四日開課以來，發生二次臨時停課，先是機房出問題，造成泳池通風不良，還有一次為了清理泳池裡過多的雜質，教練一到泳池發現水位太低，容易造成危險，有家長於泳訓班Line群組提出質疑卻遭圍剿，甚至收到三字經私訊，讓家長敢怒不敢言。

家長還指控，有小朋友因水位過低，游泳時手會碰觸到地板，且因泳池進水時仍在上課，有學員被進水孔的水沖到耳內疼痛，抨擊泳池設備若異常，泳訓班應確實修復後才能授課， 不該讓學員陷於危險環境中學游泳。

對此，光頭游泳家族總教練李豐州澄清說，二次臨時停課，一次是場內人員疏忽關閉泳池門窗造成通風不良，另一次因假日進行泳池清潔作業，隔天發現水位太低而決定停課，並非泳池設備故障，而泳池自由有效餘氯、室溫、水溫、水深、酸鹼值均公布在每日水質檢測表和臉書粉絲專頁。

李豐州說，二次的臨時停課，教練都在Line群組告知學員可任選時間補課，不會影響權益；對於家長於泳訓班Line群組提出質疑遭受圍剿，以及家長收到三字經私訊，純屬家長間的互動糾紛，教練不會介入。

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