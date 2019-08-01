桃園814慶讚中元 水燈排車踩街

2019-08-01

〔記者謝武雄／桃園報導〕配合中元普度習俗，桃園區公所每年舉辦的慶讚中元，今年於十四日（農曆七月十四日）舉行，主辦單位昨在桃園大廟景福宮舉辦記者會，市長鄭文燦出席表示，今年將舉辦水燈排車踩街繞境，邀請包括十五街庄、七大姓氏宗親的九輛水燈排車，以及各社區社團陣頭隊伍參加慶典，歡迎市民朋友共襄盛舉，祈求桃園平安、建設順利。

15街庄、7大姓出動九輛車

鄭文燦表示，景福宮每年中元節期間都會放水燈慶讚中元，十四日水燈排車踩街繞境後，當晚於成功路成功橋下南崁溪放水燈，以超度亡魂，十五日中元節當天，在景福宮舉辦大型普度活動。

南崁溪放水燈 超度亡魂

十四日的水燈排車踩街繞境將從桃園藝文特區出發，沿中正路、三民路、中山路、南華街、中華路、中正路步行至景福宮祈福，歡迎市民共襄盛舉，祈求桃園各地平安，各大建設發展更順利。

桃園區慶讚中元活動主委蕭日青表示，景福宮俗稱「大廟」、主祀開漳聖王，其祭祀圈擴及十五街庄，包括桃園街、大樹林庄、大檜溪庄、小檜溪庄、水頭庄、埔仔庄、北門埔仔庄、中路庄、茄苳溪庄、山仔頂庄、小大湳仔庄、大湳仔庄、新中福庄、新庄仔庄、大竹圍庄等，包括桃園區全境及八德區、蘆竹區部份里。

15日中元節辦大型普度

蕭日青說，十五日普度當天會設祭壇，祭壇旁供著「大士爺」，這是陰間「鬼王」，主司分配供品予諸小鬼，「大士爺」旁設有方形紙厝「翰林所」，供一般孤魂歇息，普度結束，民間希望鬼王如時召眾鬼返回陰間，因此要舉行「火燒大士爺」儀式。

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