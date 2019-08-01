340攤角逐 市府選出6個上好名攤

2019-08-01

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府經濟發展局每年都舉辦市集名攤選拔，今年首度將競賽種類從美食擴大至生鮮百貨，吸引三四○個攤商報名角逐，最後選出六個上好攤及五個潛力賞，獲獎率僅三．二％，而經過激烈競爭，最後由興仁花園夜市芙琳卡、大湳市場黑豬自助豬肉城分別獲得美食、百貨生鮮類金賞，各獲得獎金五萬元，昨天由市長鄭文燦主持頒獎典禮。

美食、百貨生鮮 金賞獎5萬元

競賽結果，好食美味組金賞、銀賞、銅賞分別為興仁花園夜市芙琳卡、大成市場香圓食品、大園市場小蘭雞捲；生鮮百貨組金賞、銀賞、銅賞分別為大湳市場黑豬自助豬肉城、興國市場源豐生鮮、龍潭市場好豔驪精品。各組金賞、銀賞、銅賞分別可獲得獎金五萬元、三萬元、兩萬元。

此外，潛力賞（跨組別）為南門市場新家香肉鬆、龍潭市場傳香、興國市場雪霸高冷蔬菜、桃園觀光夜市waz shop、中壢觀光夜市曹阿伯龍鬚糖，各獲得一萬元獎金。

團體獎方面，上好市集賞為興國市場，可獲獎金二萬元；精神總錦標第一名興國市場兩萬元、第二名新明市場一萬元；鄭文燦除主持頒獎典禮，也到各得獎攤位試吃美食，對得獎攤位讚不絕口。

大湳市場黑豬自助豬肉城乾淨

今年市集名攤首度將競賽種類從美食攤擴大至生鮮百貨攤，初賽邀請市場專家針對「環境衛生」、「經營特色」及「服務特色」進行評選，決賽除對不同組別進行「商品特色」評比，也納入「環保推廣」及「在地連結」評分項目。

鄭文燦說，得獎攤位都非常有特色，以大湳市場黑豬自助豬肉城為例，攤位乾淨，也清楚標示肉品部位，告訴民眾各部位的料理方式，而興仁花園夜市芙琳卡堅持現點現做，嚴選「台南稉米11號」代替麵粉，並以鮮奶代替水，帶給民眾最好的品質。

興仁花園夜市芙琳卡堅持現做

經濟發展局長郭裕信表示，市府除舉辦市集名攤選拔，八月也將於桃園觀光夜市、中壢觀光夜市舉辦「桃園夜市最夏趴」，內容更規劃網美主題，期望吸引年輕族群走訪夜市，活動資訊可上「桃園有好市」臉書粉絲專頁查詢。

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