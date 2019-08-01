航空城協議價購 市府反制假訊息

2019-08-01

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園航空城區段徵收計畫從七月十五日起展開協議價購說明會，至今地主意見不斷，市長鄭文燦上週於市政會議要求地政局擬定完善說帖，對抗網路流傳的不實訊息，昨再度開市政會議時更直接要求地政局掌握土地協議價購作業三大原則，要在說明會中詳細向市民說明，正面回應網路流傳的錯誤假資訊，保障居民的權益。

鄭文燦要求掌握三原則

鄭文燦要求地政局須與大園區公所持續合作，掌握土地協議價購作業原則，包括未經農地重劃地區者抵價地比率為四十一％、建地配地比例朝一比一的目標規劃、地價區段化縮小標準差等三原則。

抵價地比率獲內政部核定

鄭文燦說，協議價購的價格不等於區段徵收市價，目前抵價地比率已經獲內政部核定，一般農地為四十一％、特農為四十六％，未來提供抵價地總數會超過四十二％以上土地提供給民眾選配；另不論是甲建、乙建或農業區建地目，市府會盡力達成建地一坪約略能換回一坪的目標；另外航空城計畫徵收的範圍大，目前各地區的地價採取區段化方式，縮小標準差，讓同一區段地價差異不至於過大，以順利完成土地協議價購的作業程序。

邀集大園各里里長說明

鄭文燦最後指出，目前有很多假訊息在網路流竄，例如協議價購價格過低會影響配地、市府壓低價格是要減少支出等，而在土地協議價購說明會中，部分居民對徵收地價仍有不同意見，已請市府地政局協助記錄，供市府事後討論或調整的可能，避免讓不必要的假資訊流竄，影響土地協議價購作業的推動進度，這些原則會責請地政局完善向市民說明，也請大園區公所協助地政局邀集各里里長說明了解，讓里民能夠獲得最正確的資訊。

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