中油三接傳復工 漁民輪班防偷跑

2019-08-01

〔記者許倬勛／新屋報導〕中油公司未談妥闢建第三天然氣接收站的補償金就動工，中壢區漁會上週二集結一百六十五艘船筏，遶行觀音、新屋外海抗議，漁民的強烈反彈逼退工作船，相關工程暫時停擺。不料事隔一週中油又派船施工，再度惹毛討海人，中壢區漁會昨向中油喊話，要求盡快協商、擬定補償方案，否則將擴大抗爭，要將三接趕出專用漁權海域。

中壢區漁會 促中油盡快協商

中油代表回應，近期派工作船僅是例行性調查工作，評估當地的環境、生態等，為搭建海上棧橋蒐集數據，並非「未溝通就動工」，而三家承攬廠商泛亞、皇昌、國際衛浚已組成談判小組，下週一前會與漁會聯繫，願意在合理的訴求範圍內達成共識，盼未來能與漁民和平共處；市府表示，農業局會持續關注漁獲量變化、維護漁民權益，並協助協商進行。

廠商組談判小組 下週一前聯繫

「中油若一意孤行，漁民不會善罷干休！」漁會總幹事黃德汶表示，前天又見工作船行經觀音外海且漏夜置放鐵架，不少漁民聞訊氣炸，組成小組輪班監看，不讓中油包商有偷偷施工的機會。

漁會表示，第三天然氣接收站工期長達六年，其中填海造陸、闢建碼頭等工事，勢必會影響沿海生態、漁民生計，按漁業法專用漁業權規範，中油必須補償漁民。

工期6年 漁民盼每艘每年補償4萬

登記設籍中壢區漁會的船筏共有三百五十八艘，漁民希望中油比照設置風力發電機組補償金，每艘船每年補償四萬元，然而中油代表卻不斷稱說，漁業權撤銷補償早在二○○一年達成協議，並給付補償費用，而目前的「施工補償」只能補助每艘船一萬元，雙方條件差距近千萬元，協商六次均告破局，造成漁民強烈反彈。

施工補償僅1萬 雙方談6次均破局

立法委員吳志揚昨聲援漁民，批評中油不該把責任丟給承包商、躲在幕後，近期他會在立院提出相關議題，要求有關單位與中油正視問題。

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