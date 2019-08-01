遠化新埔廠「道生油」外洩 新埔、竹北臭翻

2019-08-01

〔記者黃美珠／新埔報導〕遠東新世紀化纖新埔廠昨天傍晚傳出傳導製程熱能的介質「道生油」外洩，酸臭的氣味瀰漫整個新埔鎮區，甚至飄散到鄰近的竹北東側。最糟的是，事發超過五個小時，且經縣府環保局、勞動黨籍縣議員陳新源等先後到場稽查和關切下，廠方依舊無法抓出逸漏點防堵污染擴大。環保局將依空污法第卅二條，開罰業者十萬到一百萬元不等。對於危害持續超過一定時數卻未能儘速「抓漏」，環保局不排除對遠化新埔廠加重處罰。

縣府環保局空污科說，道生油並非遠化新埔廠製程所需的原物料，它是負責傳導製程所需熱能的介質，因為回收後反覆使用，都儲存於管線間，透過管線輸送，有壓力偵測器監控防止逸漏。

空污科表示，道生油的味道很重，只要外洩一點點就會「全世界都聞得到」，過去十年遠化新埔廠曾被罰過至少兩次，因此有改進。因為味道太濃，洩漏的濃度不需很高就會被察覺，但也因為濃度偏低，昨現場偵測儀器檢測不到，但仍將以空污法第卅二條的「行為罰」論處遠化。

新埔文山自救會會長葉清益說，這起意外發生在昨天下午三點四十五分，文山里首當其衝受害，他致電遠化詢問原委至少十二通，但始終沒有明確回應。

陳新源說，遠化廠使用的熱媒油，商品名叫「道生」，不是國家列管的毒氣，根據道生油物質安全資料表顯示，雖無急毒性及敏感性，但過度吸入，會導致上呼吸道、肺部刺激及頭痛情形，已接近危害人體的臨界點，建議新埔、竹北的鄉親近日出外活動戴上口罩自我保護。

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