大湖「老官道」重開通 栗林社區邀吃梨

2019-08-01

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉與卓蘭鎮在台三線開通前，主要依靠清領時期開拓的「老官道」互通，台三線通車後，老官道因此沒落而中斷；大湖鄉栗林社區居民八年來陸續爭取水土保持局經費，如同早年先民披荊斬棘般，重新開通大湖鄉新開村至栗林村的路段，讓被荒煙蔓草湮沒一甲子的老官道，風采再現。

三、四日辦市集 帶遊客探古道

隨著老官道重新開通，栗林社區也將於八月三、四日舉辦「老官道—隘勇小密探」活動，帶領遊客一探古道幽境，也品嘗在地時值產期的美味高接梨，有農產市集、傳統客家米食DIY等，歡迎遊客造訪。

新開至栗林村段 一甲子後重現

栗林社區利用農村再生計畫，八年來持續爭取水土保持局經費，如今不僅開通新開村至栗林村路段，重新鋪設道路，更於栗林村打造老官道歷史牆、官道標誌、石門萬里長城、徐厝百年農塘、景觀步道水塘等，重現古早農村生活的情景。

社區農再執行長劉鎮燈說，老官道有一百廿八年歷史，是清朝為鎮撫泰雅族北勢八社所開闢的隘勇道路，之後先民拓墾，於馬路尚未出現前，是物資通商要道，後因台三線開闢而沒落。站在老官道上，可東望山巒綿亙、崗稜浪湧的馬那邦山脈，也能西眺關刀山群巒及鯉魚潭水庫，引人望古之幽情。

劉鎮燈與栗林、新開社區居民期盼，透過老官道部分開通，除讓後人行走其間體驗當年先民蓽路藍縷的辛勞，也能結合政府大力提倡的浪漫台三線政策，成為農村輕旅行景點，吸引更多遊客造訪新開、栗林社區，促進地方觀光發展。

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