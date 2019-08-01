竹市YouBike傷害險 今天上路

2019-08-01

〔記者洪美秀／竹市報導〕喜歡騎乘YouBike的民眾有保障了！新竹市YouBike傷害險今天上路，民眾騎乘YouBike若發生意外致死亡、失能者，最高可理賠一百萬元，若受傷住院，每天也有一千元醫療保障，保費由市府負擔。

最高理賠100萬 住院每天一千元

市府交通處表示，竹市YouBike會員已超過廿萬人，使用人次更超過四百萬人次，YouBike已成為市民通勤、通學及觀光休閒的重要交通工具之一，為讓民眾騎乘YouBike更有保障，八月一日起可免費申請傷害險，全額保費由市府負擔，而新竹科學園區的YouBike傷害險也同步實施。

交通處表示，竹市YouBike第三人責任險已在今年一月一日上路，提供第三人最高兩百萬元的理賠保障，但至今無人申請；而傷害險在八月一日實施後，則提供騎乘者最高一百萬元理賠保障及每日一千元住院醫療保障，未來騎乘YouBike發生事故，無論騎乘者與第三人都有保障。

會員仍需上網登錄 才有保障

交通處表示，去年因騎YouBike受傷者有四人，人數雖少，仍有保障騎乘者的需求，市府已編列四萬多元的保險費支應，園區部分由園區管理局負擔。

此外，傷害險採實名制，必須由被保險人同意，票卡實際使用者與被保險人須為同一人，交通處也提醒YouBike會員仍需上網完成登錄程序才有保障，若在其他縣市已完成登錄會員，則保障視同已生效。

即日起只要在YouBike官網、App或是租借站，登錄騎乘者的身分證字號、生日及手機號碼後，新竹市傷害險就會在八月一日啟動，如有保險登錄問題，可電洽YouBike客服電話：03-659-0011，理賠申請問題，可洽國泰產險公司：0800-036-599按2，有專人提供諮詢服務。

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