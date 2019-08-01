彰化縣校長遴選 明年起1年1次

2019-08-01

〔記者張聰秋／彰化報導〕改定了！彰化縣高中以下校長遴選作業原本為每學期一次，一年要舉辦兩次，跟全國一年一次不同調，彰化縣政府教育處完成修改「彰化縣政府國民中小學校長遴選作業要點」，明年開始比照全國作法，只在暑假期間舉辦每年一次的校長遴選。

20所中小學 今天換新校長

今天（八月一日）是一○八新學年度上學期的起始日，彰化縣國中小和高中新學期共計二十所學校換新校長，新人新氣象，昨天交接儀式在教師出身的縣長王惠美等人見證下完成。

依國教法規定，校長四年任滿得提遴選，原校得連任一次，偏鄉學校連任兩次，對於原本在寒假遴選接任校長，改為暑假遴選，校長權益會不會受損？「一年兩次不改反而好，寒假接任校長起碼有半年時間跟學校行政老師磨合，不必暑假一上任馬上得煩學校人事，要找人處理行政業務。」彰化一所不願具名的國中校長說，他第一任的四年校長任期，須到二○二二年二月，如果暑假才有遴選，等於他做四年半的校長任期才能參加遴選，半年等待參加遴選的「空窗期」，老師知道他即將調動，讓他不知道如何讓學校校務，可以正常運作？

這名校長指出，制度調整要不能抵觸國教法母法，也不能影響校長在現在學校的工作權益。

有校長反對，卻也有校長表明尊重新決策，芬園鄉山上小校文德國小校長李政穎說，制度各有利弊，寒假可多一次遴選機會，只辦暑假一次異動幅度相對大，連帶牽動的人數多，他沒有差別，一次或兩次都能接受。

對於反彈的聲音，教育處長陳逸玲指出，教育處於今年四月卅日修改「彰化縣政府國民中小學校長遴選作業要點」，規定因應本縣國民中小學校長遴選作業改於暑假辦理，若校長第一任任期於寒假屆滿者，應於該任任期滿三年半之暑假當次提出遴選申請。

校長任期3年半 就要參加遴選

陳逸玲表示，上述作業要點是地方自治法範疇，教育處已修法要求校長應該提早參加遴選，有變通辦法不去違背母法精神，也就是說，校長任期三年半就要參加遴選，新學校校長聘書四年，延續校長資歷不成問題。

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