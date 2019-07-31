腎臟病患吃水果 1天「2到4份」為原則

2019-07-31

記者吳亮儀／台北報導

夏天天氣越來越熱，很多人沒胃口，只想吃冰涼水果，但營養師提醒，腎臟病患因代謝能力不好，一些含高鉀的水果不能吃太多；營養師也羅列各種低、中、高鉀水果，供民眾參考。

林口長庚醫院營養治療科營養師黃雋說，很多腎臟病患就診時會說，平常很想吃水果，但因為擔心很多水果中含高鉀，吃多了無法代謝，只好忍痛不吃。

黃雋說，醫師告知病患血鉀過高，因此嚴格控制飲食，香蕉、楊桃完全不敢碰，其它水果也不太敢吃，但其實水果含鉀有高低之分，腎臟病患如果病情控制得好，仍是可以挑對水果吃的。

鉀離子為電解質的一種，維持體內滲透壓恆定的功能，且可維持細胞膜電位穩定，以調節肌肉及心肌功能。當血鉀過高時，可能會出現肌肉無力、麻痺、心律不整等症狀，嚴重者甚至會發生心室纖維顫動、心跳停止；而血鉀過低時，則可能出現疲倦、虛弱、便秘等非特異性症狀。

長庚醫院整理各種低、中、高鉀含量的水果，供民眾參考。若以「一份水果」為單位（裝在碗中八分滿），比較不同水果的含鉀量，香蕉、芭樂等都不是高鉀水果來源。

相同種類的水果，若品種不同，則鉀離子含量也有所不同。根據衛福部食藥署台灣食品營養成分資料庫的資料顯示，每份金煌芒果的含鉀量約109毫克，相同份量的愛文芒果含鉀量則約159毫克，都是低鉀水果。

黃雋說，一天的水果量以「2到4份」為原則，例如高鉀的奇異果，一份約等於一顆，一天吃2到4顆以內就好；中鉀水果包括木瓜、水蜜桃等；低鉀水果例如巨峰葡萄、金鑽鳳梨等。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法