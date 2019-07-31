陳年偏頭痛纏身 打「肉毒桿菌素」緩解

2019-07-31

記者陳建志／台中報導

台中一名37歲陳姓上班族，從學生時代就深受偏頭痛困擾，但多年來都靠吃止痛藥止痛，近來更是痛到工作、睡眠都受影響，就醫後，確診為慢性偏頭痛且合併潛在藥物過度使用性頭痛，醫師注射「肉毒桿菌素」治療，終於解決頭痛問題。

亞大醫院神經內科醫師楊依倩表示，這名患者就診時自述，從大學開始，只要壓力大、失眠，就會出現搏動性頭痛，還會出現噁心感，而近半年來頭痛再度上身，最近更因工作壓力大，讓頭痛頻率、程度惡化，頭痛主要集中在兩側顳葉或後枕葉，不但需天天吃止痛藥，嚴重時更要一次吃3、4顆，甚至要打止痛針才可緩解，苦不堪言。

楊依倩表示，評估患者狀況後，施打「肉毒桿菌素」治療，藉由阻斷興奮性神經傳導物質釋放到腦膜血管上引起的發炎反應，來阻斷痛覺訊息的傳遞，治療方式是在前額、雙側顳葉、後腦與雙側上肩頸等31個部位注射肉毒桿菌素，治療時間為每3個月一次，施打後，可降低5成以上的頭痛，患者治療後頭痛大幅緩解，不再靠止痛藥度日。

楊依倩並解釋，偏頭痛是常見的頭痛型態，全球約有3%人口有此困擾，起因是三叉神經釋放「降鈣素基因關聯胜肽」（CGRP），並與腦膜上的血管作用，引起血管舒張與發炎反應，再經由三叉神經傳遞疼痛訊號至腦幹、丘腦，再傳到大腦皮質而產生疼痛訊號。

楊依倩指出，慢性偏頭痛除可用藥物治療，注射「肉毒桿菌素」是另一種治療方法，安全性高，但目前健保還沒給付，患者每次約需自費一到兩萬元接受治療。

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