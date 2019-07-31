捷運環狀線一階年底通車 增設接駁轉乘

2019-07-31

〔記者賴筱桐／新北報導〕捷運環狀線第一階段工程將於今年底通車，新北市府交通局規劃沿線接駁與轉乘措施，包括設置人行道舖面、行人庇護島、閃燈警示號誌及標誌、標線，並增設計程車排班區、自行車道、汽機車停車格與檢討公車路線等，盼營造友善的交通環境。

交通局長鍾鳴時指出，將串連環狀線各車站的周邊到附近社區、學校或商業區的人行空間，沿線闢設人行道，道路寬度不足者繪設標線型人行道，沿線也要設置自行車道，總長度十．二四公里，提供三一六一個自行車停車位，十四處捷運站周邊都規劃YouBike租賃站，延伸環狀線的轉乘服務範圍。

針對民眾關心的捷運站附近停車問題，鍾鳴時說，已在車站周邊規劃臨時停車區與計程車排班區，提供一萬○三七三個機車停車格、六四二個汽車停車格。

9月起 淡海輕軌下班班距縮短

另外，淡海輕軌從營運以來，為淡水區帶來觀光人潮，迄今已有二四○萬餘人次搭乘，新北捷運公司研議從九月起的下班尖峰時段（晚上六點至八點），班距將由原本十五分鐘縮短至十二分鐘；此外，為推廣長者利用新北敬老卡點數搭乘輕軌，新北捷運公司規劃登山健行、祖孫旅遊及賞夕陽等主題的一日遊行程，暑假期間推出憑淡海輕軌一日票，享輕軌周邊商品折扣及商家優惠。

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