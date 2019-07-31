捷運未依計畫施工害命 侯友宜飆怒究責

2019-07-31

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府昨天召開道路安全督導會議，會中討論台北市捷運工程局六月二十八日未按照交通維持計畫施工，釀成一名機車騎士不幸死亡的車禍，但事發至今一個月，相關單位未檢討疏失；市長侯友宜為此震怒，他怒飆台北市捷運工程局、新北市府警察局要求究責，在場人員神情凝重，台北市捷運工程局列席人員允諾檢討改善。

北市捷運局列席人員 允諾檢討改善

交通局指出，北市捷運局在六月二十八日進行環狀線的中和區景平路道路銑鋪工程，交維計畫是封閉中和通往新店方向的外側一個車道施工，但工程廠商違規把三線車道全部封閉，利用對向的兩線車道進行車輛調撥，後來發生貨車和機車對撞事故，機車騎士不幸身亡，且核定的施工時間到清晨六點，但廠商遲至上午九點才收工，引發交通壅塞。

廠商違反計畫害騎士亡 僅罰鍰五千

侯友宜聽取簡報後，劈頭質問北市捷運局是否有究責、檢討？列席的捷運局官員解釋說，廠商沒有按照契約內容施工，已罰鍰五千元並移送法辦。

侯友宜聽到後怒不可遏，他嚴厲斥責說，有疏失就要究責、檢討，不是放著不管，「這是態度問題，要究責！」他並指責說，五千元罰鍰不會太輕嗎？車禍鬧出人命，家屬會放過廠商嗎？北市捷運局官員對此沉默不語。

廠商送辦 侯要求警方掌握偵辦進度

侯友宜接著詢問市府警察局交通大隊，案件是否移送法辦？交大人員起初回應「一定會移送廠商」，侯覺得答非所問，又嚴肅地質問：「到底有沒有移送？」交大人員才說：「已經移送了。」侯友宜要求將移送書送到市長辦公室，警察局要掌握司法偵辦進度，釐清責任歸屬。

侯友宜表示，交通是民怨之首，市府要扛起責任並記取教訓，正在施作的捷運工程路段，他一定會找時間抽查，要求各單位以公共安全為重，夜間施工更不能掉以輕心，「今天如果我們是被害者，情何以堪？」絕不允許類似情況再發生。

另外，六月二十九日凌晨，一輛計程車因違規左轉擦撞行駛中的淡海輕軌列車，造成列車停駛、影響乘客權益，捷運公司總經理吳國濟表示，一列輕軌列車造價約一億元，雖然只有側邊擦撞，但車輛零件與外觀受損，修復費約四十萬元，將向肇事司機追償。

吳國濟說，肇事司機被依道路交通管理處罰條例開罰六百元，但不符比例原則，因為輕軌發生交通事故造成的社會成本很高，影響列車營運安全及乘客權益，將建議交通部修法提高罰鍰，讓駕駛人心生警惕，避免違規。

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