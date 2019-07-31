自閉兒賴翔緯 靠音樂跨越障礙

2019-07-31

〔記者詹士弘／雲林報導〕二○一七年獲得總統教育獎的賴翔緯，是個罹患自閉症的星星兒，他三歲開始學鋼琴，曾發表「翔緯的香蕉樹」及「最小的花」音樂會，八月二日晚上七點半，將在雲林縣府文化處音樂廳舉辦「Brothers 常在」音樂會，請大家來見證翔緯的努力。

週五舉辦「Brothers 常在」音樂會

賴翔緯小時候就被診斷為中度自閉症，家人用音樂療法幫他走入人群，自閉兒活在自己的世界裡，求學時常被學校視為頭痛人物，為了讓翔緯學習可以很自在，翔緯媽媽送他到偏鄉小校古坑華南國小就凟，小學一、二年級時，他常在上課中跑出教室，中、高年級雖能在教室久待，但學習遇到挫折，他就咬手指、大吼大叫。

當時的華南國小校長陳清圳一方面許期老師勇於承擔，接受這個自閉兒，也教育同學要照顧他，關懷他，而非歧視、霸凌，在師生一起關心包容下，雖然翔緯仍舊特立獨行，卻能快樂成長。

國中賴翔緯就讀樟湖生態國中小學，長大後的他情緒更穩定，學校安排的登山、騎單車等校外特色課程，他也能融入參與，學校知道他的音樂專長，在耶誕晚會、畢業典禮上安排他上台演奏鋼琴，更幫他報名校園達人秀，精彩小提琴演奏，讓他成為許多學弟妹的偶像。

高中進入正心中學音樂班，經正統音樂訓練，小提琴及鋼琴進步很多，目前高一的他，希望未來能進嘉義大學音樂系就讀。

「雖然這個世界不夠完美，但只要心中有愛、互相扶持，依然能展現人世間最美麗的風景。」賴翔緯的父親表示，翔緯學習成長過程中跌跌撞撞，但一路上有很多貴人相助，讓翔緯有勇氣跨越障礙、發揮潛能，讓生命展現另一個高度。

賴翔緯小學畢業時獲雲林縣政府模範兒童最佳進步獎，二○一七年獲總統教育獎、二○一八年雲林之光，去年在全國心智障礙者才藝大賽音樂表演中，拿下青少年個人組第一名，也在今年香港舉辦的「星兒才藝展魅力」大賽中拿到「動人演繹大獎」。

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