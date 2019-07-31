林隆璇子內定旅遊大使冠軍？ 雲縣府澄清

2019-07-31

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣政府舉辦雲林旅遊大使徵選，男生組第一名由歌手林隆璇之子林亭翰奪下，網民卻質疑林亭翰在網路票選落後，且才藝表演時間較長，卻逆勢拿冠，有差別待遇、內定之嫌；縣府文化處長陳璧君解釋，男子組前三名分數相差無幾，林亭翰因拿到最佳人氣獎加五分才勝出，強調比賽公開、公正。

網友質疑網路票選落後卻奪冠

雲林縣府舉辦「YUNLIN STAR ‧旅遊大使我可以」徵選活動，男女組第一名各獲獎金十五萬元、亞軍各五萬元、季軍各一萬元，男生組由林隆璇之子林亭翰奪冠，女生組冠軍為林采融。

徵選結果公布後，網路「內定說」四起，不少網友在臉書留言質疑陳璧君曾與林隆璇合唱，林隆璇又是林亭翰之父，沒有避嫌，而且林亭翰網路票選明顯落後其他選手，才藝表演時間又比其他選手長，拿下冠軍疑有內定之嫌。

陳璧君說，比賽評分包括自我介紹影片、才藝專長、口條表現、闖關決賽、網路票選，其中網路票選占得分四十％，才藝、闖關六十％，兩輪比賽評審有兩組六人，過程公開透明。

縣府：獲最佳人氣獎加5分勝出

陳璧君表示，男生組競爭激烈，前兩輪結束時，排第一的是在網路票選男生組拿到最高分的田功成，但在決賽時，林亭翰拿到最佳人氣獎，蘇上文拿到雲林智慧王，兩人分別多加五分，分數加總後，分獲冠軍、亞軍，田功成因三個加分獎都沒搶到分數，結果獲得第三名，三人分數只差兩分左右。

文化處長：不知林隆璇子報名徵選

陳璧君說，她與林隆璇合唱是在「雲林旅遊大使徵選」活動前的其他場合，與旅遊大使選拔無關，她也不知道林隆璇之子報名旅遊大使徵選；為化解網友的疑慮，將徵得相關選手同意，將評選分數公布在網路上。

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