讓水母活過夏天 流動養殖水現生機
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2019-07-31

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區海洋濕地公園的倒立水母每到夏天就消失，林園區紅樹林保育學會總幹事蘇文華為了讓水母度過夏天，利用流動養殖水（海水）飼養，水母迄今仍可存活，大受鼓舞。蘇文華表示，希望能找出營造棲地方法，讓水母湖終年都有遊客。

每年五月天氣轉熱 倒立水母漸消失

林園區海洋濕地公園「水母湖」是一大特色，不過每年五月天氣轉熱，倒立水母就會慢慢消失，直到秋天才又出現，夏天遊客因而銳減。

林園紅樹林保育學會 研究營造棲地

蘇文華指出，東沙及菲律賓海域的倒立水母在夏天仍相當活躍，菲律賓甚至發展為生態旅遊，因而想研究出讓倒立水母度過夏天的方法。去年他在養殖池飼養水母，但全數死亡；今年五月起利用養殖場監控水質水族箱飼養，水母雖然不夠肥美，但可以存活。

他表示，關鍵在於養殖池的水不流動，但水族箱是流動的水；雖然水母湖也是流動的，但水質不穩定，且有淤泥、魚類干擾，且夏天水溫在攝氏卅二至卅四度之間，而水母適合生存溫度在廿八度以下。

水族箱飼養實驗 水母夏天也存活

蘇文華說，其實水族箱的流動水是直接從海洋抽上來，溫度也在廿八度以上，同時水母缺乏陽光照射，無法與共生藻進行光合作用，可能因此飼養的水母才會變小且白化。

為了找出讓水母度過夏天方法，蘇文華原本計畫今年在水母湖西側，以控制水流速度及清淤等方法實驗，因高市府養工處進行清淤及紅樹林修剪工程作罷。蘇文華認為，至少實驗的水母已經存活下來，希望未來透過棲地營造，終年都可以欣賞水母。

  • 林園區紅樹林保育學會總幹事蘇文華利用監控養殖水質的水族箱飼養水母，試圖找出度過夏天的方法。（記者洪臣宏攝）

    林園區紅樹林保育學會總幹事蘇文華利用監控養殖水質的水族箱飼養水母，試圖找出度過夏天的方法。（記者洪臣宏攝）

  • 水母湖曾出現過上萬隻倒立水母，成為特色。（記者洪臣宏攝）

    水母湖曾出現過上萬隻倒立水母，成為特色。（記者洪臣宏攝）

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