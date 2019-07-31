活化眷村競稿 挨批淪學生作業

2019-07-31

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市府從二○一四年推出眷村「以住代護」計畫，目前已推展至第六期，但韓市府認為成效不彰，於是以左營海軍眷村發展藍圖做為創意競賽標的，號召各界英雄發揮創意構想活化眷村，但因獎金不高，民代批恐淪為學生作業。

否定「以住代護」計畫 重新徵求發展藍圖

高雄是全國軍事基地大本營，擁有陸海空軍眷村，其中又以左營海軍眷村範圍最大，包括明德、建業與合群三座眷村及相關公共設施，面積高達五十九公頃，韓市府推出「左營眷村發展藍圖創意競賽」，總獎金一百萬元，首獎五十萬元，希望透過徵件方式募集民間創意，活絡眷村文化、開創眷村新發展藍圖。

副市長葉匡時表示，市府非常重視眷村文化保存與活化，保留眷村歷史記憶的同時，也期望賦予眷村新的生命。眷村因歷史淵源及建築形式而各有特色，加上周邊交通便利、環境景觀優美，市府期待將眷村全區規劃後，打造為高雄市經濟發展的重點地區，因此，在目前活化方式之外，須為三軍眷村未來發展擘畫藍圖。

首獎僅50萬元 議員批吸引不了民間專業團隊

對此，民進黨市議員李柏毅痛批，前市府首創以住代護計畫後，成功吸引民間資金和能量進入老舊眷村，讓老舊眷村得以活化；但韓市府為了否定前朝功績，想要重新規劃眷村藍圖，卻又不肯拿錢出來，提案內容需包括基本資料、創意規劃書、創意構想展示圖版及創意構想願景模擬等，五十萬元的獎金根本吸引不了民間有專業能力、經驗的設計師團隊，最後可能會淪為學校的學生作業，根本不尊重台灣這塊最重要的眷村文化瑰寶。

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