酷暑揮汗執勤 員警獲贈百箱濕紙巾

2019-07-31

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕夏季氣溫接連飆高、甚至接近四十度，市府衛生局統計五月以來全市已廿三人因熱傷害送醫。對基層員警來說，在烈日高溫下執勤簡直是「酷刑」，警方過去曾設計寬幅遮陽帽防中暑，桃園警分局警友辦事處昨天分送一百箱的濕紙巾給各派出所、交通分隊等外勤員警；也有員警則分享消暑小秘方是「喝熱水」，因有助排汗，讓身體熱氣排出。

警友辦事處 送桃園警分局

桃園警分局長黃炳訓表示，同仁們在高溫下執勤，幾乎都會滿身大汗，警友辦事處得知後捐贈一百箱濕紙巾，發送給分局外勤單位及派出所，讓基層員警能擦汗、消暑氣，相當貼心。

簡添福：可迅速降低體溫

警友辦事處主任簡添福昨與顧問一同將濕紙巾送抵分局，他說，濕紙巾可以迅速降低體溫，解除員警汗透重衫的濕熱不適，希望能幫助基層員警預防熱傷害。

大熱天穿防彈背心執勤

警方表示，不管戶外溫度有多熱，員警們都要執行各項勤務，尤其是騎警用機車巡邏或站路口指揮交通，每次出勤就是兩個小時，雖然員警已換穿較為透氣的新式制服，但應勤裝備除了防彈背心外，還有腰帶，出門執勤不用多久，幾乎每個人都汗流浹背。

隨身小電扇是必要配備

基層員警透露，為了避免執勤時發生中暑，大家都有各自的消暑秘方，除了「多補充水分」外，正夯的隨身小電扇也是夏天執勤的配備之一；但有員警分享消暑小秘方是「喝熱水」，因為比起喝冷水的短暫性解熱，喝熱水其實有助排汗，可讓身體熱氣順利排出。

有員警靠喝熱水排汗

也有員警笑說，巡邏時會趁著巡簽到超商或銀行時，短暫享受冷氣，這可是「夏日的小確幸」；而公家單位為了節約能源，警局部分空間不會開冷氣，改以大型風扇降暑氣。

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