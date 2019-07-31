中壢首家社區公托開幕 收托12童

2019-07-31

〔記者李容萍／中壢報導〕市府社會局委託台灣幼兒早期教育協會辦理公設民營中壢中正社區公共托育家園，昨日開幕，是中壢首家社區公托家園，預定收托十二名未滿二歲兒童，即起至八月九日上午十一點受理報名，八月十日上午十點進行抽籤作業，收托對象為二個月至二歲以下的幼兒。

即日起至8.9報名 8.10抽籤

市長鄭文燦出席開幕典禮表示，這是中壢區首家正式營運的社區型公托家園，截至去年底，市府分別於龜山、中壢、大園、新屋、蘆竹、觀音、楊梅等行政區設置七處公設民營托嬰中心，並在中央前瞻計畫預算支持下，積極尋覓合適的既有空間設置微型公共托育機構，今年已完成設置桃園西門社區公共托育家園（四月三日開幕）、桃園慈文社區公共托育家園（七月一日開幕）及新開幕的中壢中正公共托育家園等三家，預計年底前於平鎮、龍潭、大園、蘆竹再增加四家。

鄭文燦表示，桃園市出生率高居六都第一，市府積極推動相關社福措施，點燃托育公共化的火苗，八月一日起中央實施準公共托育新制，二至四歲育兒津貼為每月二千五百元，第三胎以上的子女，每月加發一千元；至二○二一年七月卅一日前，市府針對二歲以上、未滿三歲的幼兒，只要符合請領資格，每月都加發五百元育兒津貼；未來也會持續提升公托比例，並善用民間力量，讓幼兒照顧更普及、公平且優質化。

微型公托 家長每月實付6千元

社會局長王安邦表示，社區公共托育家園係屬微型公托，以四名托育人員照顧十二個幼兒，打造社區化、小型化的托育照顧服務，市轄公托中心及社區公共托育家園月費均為九千元（不含奶粉、尿布），另配合中央去年八月準公共化托育新制，幼兒送公托中心或社區公共托育家園每人每月補助三千元，家長實際只須支付六千元；社區公共托育家園收托時間為每週一至週五上午八點至下午六點，可延長托育時間至晚上七點。

中壢中正社區公共托育家園電話：461-0902。

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