往返大溪、龍潭 桃客212、212A明起上路

2019-07-31

〔記者李容萍、謝武雄／桃園報導〕市府交通局為增進大溪地區市民搭乘公車往返龍潭地區通勤、通學的便利性，新增212、212A「大溪—龍潭（經九龍里）」市區客運路線，由桃園客運試辦營運，明（八月一日）起提供服務；預計試辦期間為三個月，若營運情形良好，將開闢為正常營運路線。

試辦3個月 狀況好即正式營運

交通局指出，212、212A「大溪—龍潭（經九龍里）」路線由桃園客運大溪總站發車，行經康莊路、員林路、中興路、北龍路與中正路至桃園客運龍潭總站，沿途行經仁和國中、龍潭行政園區、龍潭運動公園等重要站點。路線採平日行駛，每日往返廿四班次，其中四班次為212A路線繞駛介壽路、仁善街與埔頂路，收費方式同市區公車採里程計費，並享有持市民卡乘車買一送一優惠。

兩地毗鄰 長期沒公車路線

交通局表示，市民往返大溪、龍潭地區的通勤、通學需求高，兩地毗鄰卻長期沒有公車路線直達，只有免費巴士行駛至國軍桃園總醫院，且班次不多。為鼓勵市民搭乘大眾運輸，近二年已新闢710「大溪—捷運永寧站」、712「龍潭—捷運永寧站」市區公車， 即將再試辦212、212A「大溪—龍潭（經九龍里）」市區公車，希望提升市轄公車路線完善路網及公車服務水準，邀請市民多多搭乘大眾運輸代步。

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