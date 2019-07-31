拒絕用賣的 新竹縣94歲老翁無償捐地建設

2019-07-31

〔記者廖雪茹／寶山報導〕新竹縣寶山鄉高齡九十四歲的葉祥慶，年輕時窮困，經濟穩定後卻十分慷慨，為地方建設、教育和信仰出錢捐地，還說：「你若用錢跟我買，我就不給你蓋！」兒媳受其影響也都投入義消和婦宣；葉老先生身體硬朗，迄今仍下田栽種蔬果，還經常徒步六、七公里，從寶山走到新竹市各大廟宇祈福、捐獻，家族熱心公益為地方所津津樂道。

葉祥慶樂善好施 獲選模範父親

葉祥慶今年獲選為模範父親，四日將代表接受新竹縣政府表揚。獨子葉春茂說，一生務農的父親，曾受過日本教育，雖然家裡很窮，堅持送孩子讀書，對子女管教嚴格，經常叮嚀與人為善，不踫菸酒，寧可吃虧也不要佔人便宜等。後來，父親跟著叔叔投資南部房地產獲利，加上都市計畫開發，生活才慢慢獲得改善。

經濟穩定後，葉家對於地方建設不遺餘力，政府要開闢或拓寬道路、成立寶山分駐所、雙園路萬善祠等開發需要土地，葉祥慶只回應一句話：「你若用錢跟我買，我就不給你蓋！」全數無償提供用地。

前寶山鄉代表會主席呂學光說，一九九○年左右他當代表也是寶山國中家長會長，因學校缺乏資金，他向葉祥慶募款，節儉的老人家二話不說奉獻五十萬元，他的弟弟也捐十萬元。後來，雙溪國小籃球場也由葉家捐款鋪建而成。

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