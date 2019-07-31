彰市3大幹道改善 施工單位籲改道

2019-07-31

〔記者湯世名、張聰秋／彰化報導〕包括省道台一線中山路、國道一號彰化市路段與中央路陸橋等彰化市區三大幹道，已陸續或即將動工，三大幹道總施工日期二十六天，發包施工單位呼籲民眾提早改道或改行替代道路。不過有市民憂心指出，三大幹道交通流量大，平日就會塞車，一旦施工更形雪上加霜，「這下有得塞了！」

中山路路平專案 施工4週

彰化市中山路「路平專案」鋪設柏油改善工程，已從二十九日起展開，到八月二十三日止進行四個星期的作業，原本從晚間八點到隔天清晨六點施工，為避免造成市民與用路人不便，確定延後到每晚十點起施工，夜間施工路段分二期，第一期從彰化市旭光路與中山路口到台化彰化廠，路長三公里；第二期從金馬東路與中山路口到大度橋端，路長二公里，工程由南往北施作，以五百公尺為一個施工區間，先做南端北上車道，完成後再做同一區間南下車道，也就是「半半施工」。

公路總局彰化工務段認為，採區間施工希望把對交通衝擊降到最低，施工期間封閉施工同向車道，開放對向車道雙向通行，車道縮減易塞車，工務段已在施工前一公里架設施工告示牌，提醒用路人提早改道。

國一彰市段外側車道伸縮縫工程

國道部分，高速公路局中區養護工程分局已從昨天上午九點起至八月一日下午五點止，進行國道一號北上一九八公里彰化市路段外側車道伸縮縫工程，施工範圍從一九八公里二百公尺到八百公尺間，長六百公尺，施工期間封閉路肩和外側車道，國道三隊提醒用路人施工期間盡量避開，若是非得行經，務必減速、注意前車狀況，確保行車安全。

中央陸橋8/5起 更換維修伸縮縫

彰化市四大陸橋車流量最高的中央陸橋，將於八月五日起至十五日進行伸縮縫更換維修工程，工程預計十一天，每天上午九點到下午四點施工，雖採調撥車道維持雙向通車，但因車道縮減，對車流量向來就高的中央陸橋來說，施工期間一定會塞車，市公所建議汽機車駕駛人改走中華西路或曉陽路等替代道路。

許多彰化市民與用路人認為，彰化市區三大幹道陸續施工，總工期長達二十六天，尤其中山路、中央陸橋車流量大，相關單位應把施工日期錯開才對，一旦施工，市區交通勢必受到衝擊，「這下要有塞車的心理準備了！」

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