體重160毛病一堆 減重60公斤找回健康

2019-07-30

記者陳建志／台中報導

26歲的許先生體重重達160公斤，不僅有三高（高血糖、高血脂、高血壓），還有睡眠呼吸中止困擾，嘗試多種減重方法都沒效，因此決定自費接受「胃夾具合併小腸繞道手術」，藉由減少進食量和營養吸收，術後一年多成功減掉60公斤，讓他恢復健康和自信。

許先生身高171公分、重達160公斤，身體質量指數（BMI）達55，為病態性肥胖，走路氣喘吁吁，嚴重影響正常生活。

胃夾具合併小腸繞道術 幫大忙

大里仁愛醫院醫師趙世晃表示，胃夾具手術是利用腹腔鏡放入胃夾，將胃部區隔成上下兩胃囊，食物僅能從胃夾具約一公分的空間通過，讓患者只要吃少量食物就有飽足感，且讓吃東西的速度變慢，養成細嚼慢嚥的習慣，讓食量在不知不覺中變少。

至於小腸繞道手術，則是藉此減少腸道吸收的範圍，並可促進分泌腸泌素、胰島素，達到控制血糖的功效，相較於傳統的減重手術，手術複雜度降低、住院天數短、併發症低，且保留胃原本樣子屬可逆手術，術後只需搭配一個月的流質飲食，一個月後就可恢復正常飲食。

趙世晃表示，該名患者手術後第一次回診，三酸甘油脂就從紅字降到正常範圍，經過1年4個月的門診追蹤，體重減掉60公斤，相當於一個成年人的體重，就連手術前被診斷出的糖尿病，也因體重下降而改善。

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