服用抗生素後易脫皮？ 誤會大了！

2019-07-30

文／楊樹文

5歲的小琪（化名），上個月因感冒不停咳嗽來院就醫，抽血檢查確診為黴漿菌感染，經以抗生素治療，病情很快獲得緩和；但最近3天，小琪的手腳出現很明顯的脫皮，阿嬤好緊張，來門診問說：「醫師，小琪是抗生素吃太多嗎？怎麼手腳皮膚會這樣？」

原來，這是感染黴漿菌後期產生的皮膚脫皮，抗生素背了大黑鍋，經過保濕藥物治療，脫皮的部分就改善了，阿嬤才鬆了一口氣。

小兒科有哪些疾病是感染之後容易手腳脫皮？包括腸病毒、川崎症、黴漿菌，這三種疾病所需要的治療藥物是不一樣的，腸病毒可以一般療法，川崎症需要用免疫球蛋白加上阿斯匹靈，黴漿菌則視病情給予抗生素。

感染黴漿菌造成的

◎除了感染黴漿菌後期產生的皮膚脫皮，其他菌種對皮膚的反應還有：

●念珠菌在摩擦潮濕處會引起紅斑。

●皮屑芽孢菌會引起毛囊炎。

●特殊黴菌往頭皮、身體深部感染。

當皮膚發炎了，治療時間會因病菌的特性及藥物種類有所不同。

越來越多家長聽到抗生素都怕怕，總會問：「吃抗生素對小朋友有傷害嗎？」其實，當孩子得到感染性疾病時，醫師覺得有必要使用藥物來殺死這些病原體，才會開抗生素給病童的。

開藥時，還得根據孩子的體重、年齡、病情，計算一下需給多少量、給多少天。有些抗生素一天一次就能維持有效的治療濃度，有些則需一天分成3、4次給藥。

對於抗生素等藥物，民眾不用過度畏懼藥物副作用而拖延病情。畢竟人體自有的免疫系統有了藥物的幫助，比較容易清除這些病原體。

常常有家長未遵照醫師指示使用抗生素，自行七折八扣減少劑量或是縮短療程，這對治療將大打折扣，也難免會產生抗藥性的問題；有些口服的抗生素膠囊打開服用相當苦，孩子可能會拒吃，建議可加糖水便於服用。

抗生素絕對有它的價值存在，前提是一定要遵照醫囑使用，絕對不能七折八扣及自行縮短療程，更不能自行購買。

不可否認，抗生素的發明和環境衛生的改善，讓許多過去威脅生命至鉅的傳染性疾病，如今都能順利治癒。

（作者為彰化秀傳紀念醫院兒童過敏免疫風濕科主任）

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