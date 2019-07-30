實踐「里山生活」 先學就地取材

2019-07-30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕近年「里山」生活概念再被重視，但許多退休民眾移居山上，因不熟悉山上生活與「原」住民發生爭執，雲林古坑桂林社區開辦「里山生活實踐學校」，教大家劈竹、引水、點狼煙驅蚊等山中生活技能，真正享受山上生活。

劈竹、引水、驅蚊 真趣味

「里山」源自日文「Satoyama」的發音，意指在鄰里附近的山林、平原，利用當地自然資源的生活方式，就是里山生活。

桂林社區里山生活實踐學校基地在社區筍寮旁樹林，由村長黃煌儀無償提供，雲林科技大學「淺山農村活力復甦與文化自信建立USR計畫」提供經費及師資，課程為雲科大學生柯佳良、張書維、蔡旻育、邱靖富及王嘉琪規劃設計。

雲科大助理教授劉雯瑜說，近幾年有退休民眾移居到桂林，對山上好山好水好風景很滿意，但也因生活不如都市便利不能適應，希望透過里山生活學校的訓練，讓大家能真正享受山上生活。

里山生活學校的對象為大人及小孩，今年暑假開課以小孩為主，培養孩子獨力生活能力，進而去影響大人，五位講師事前花好幾個月先去受訓，也向社區職人學做「竹管厝」。

課程設計就地取材，包含金木水火土的生活技能，金就是用金屬做農耕工具，木則是砍材、劈竹，水要學如何用竹子接水、引水，火要學升火、點狼煙，土就是用泥、石做爐灶、土窯等。

有別於一般夏令營課程，孩子拿起比手臂粗的柴刀劈竹或是用鋸子鋸竹，平常在家瓦斯爐轉一下就有火煮東西，在這裡用樹枝、報紙升火，雖然眼睛被燻得眼淚直流，點燃後又笑得開心。

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