雲林設高齡健康研究中心 小英支持

2019-07-30

〔記者詹士弘／雲林報導〕台大醫院雲林分院爭取成立「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」，蔡英文總統表示支持，將以國家的力量及經費協助設置「高齡健康及長照研究中心」。

台大醫院雲林分院爭取成立

台大雲林分院鑑於雲林人口高齡化嚴重，爭取設置「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」，希望在虎尾院區建置十層樓高的新醫療大樓，經費約四十億元，五年營運經費十五億元。

台大雲林分院副院長劉宏輝表示，國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心就是希望以雲林為基地，創造活躍老化的高齡尊嚴社會，創造世界一流的高齡研究中心，完成「在地老化」的政策，達到照顧老年人口健康及幸福為目標，將搭配老化生物學研究中心、高齡福祉學研究中心、健康產業學研究中心、高齡醫學研究中心，讓台大雲林分院成為高齡示範中心。

嘉雲老年人口比率居全台第一、二高，在雲林每六個縣民就有一人超過六十五歲，為長輩打造完整的照顧體系有很大的急迫感。

另一方面，雲嘉地區長久以來醫療資源及人才相對比較缺乏，確實非常需要關於老人健康的研究中心，台大雲林分院能帶頭來做，將可創造出新典範的雲林經驗。

衛福部、教育部提供必要經費

蔡總統指出，計畫由衛福部及教育部以國家的力量、提供必要的經費，共同協助台大雲林分院設置「高齡健康及長照研究中心」。基本上就是把研究中心透過台大系統，把它放在雲林分院，讓雲林變成區域的高齡健康及長照整合重鎮。

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