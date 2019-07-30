《新北》年底通車 捷運環狀線系統試測

2019-07-30

〔記者賴筱桐／新北報導〕捷運環狀線第一階段工程預計在今年底通車，昨天起展開為期一個月的系統穩定性測試作業，列車比照實際的營運班表行駛，早上六點發車，直到晚上十二點收班，尖峰時段四分三十秒一班車，離峰時段是八分鐘一班車，模擬營運狀況，確保通車安全無虞。

一階行經新店、中和、板橋及新莊

環狀線第一階段的路線全部位於新北市境內，從新店區大坪林站起，到新莊區新北產業園區站，沿途行經新店、中和、板橋及新莊四個行政區，共有十四個車站，可串連台北捷運新店線、中和線、板南線、新莊線及桃園機場線，未來與安坑輕軌及萬大—中和—樹林線連結，通車後從新店至新莊預估可節省二十分鐘車程，並縮短四個行政區相互之間的通勤時間，也促進沿線地區的繁榮發展。

為期一個月 比照營運班表行駛

新北市捷運工程局副局長詹榮鋒指出，環狀線從六月底進行列車妥善率及系統前置測試，已告一段落，昨天啟動為期一個月的系統穩定性測試作業，比照正式營運狀況及班表，通過後再交由捷運公司實施模擬演練，模擬未來營運可能發生的各種狀況及應變措施，最快十月可依大眾捷運法規定，報請地方主管機關辦理初勘作業。

針對環狀線沿線住戶最關心的車輛行駛噪音，市長侯友宜在六月底曾到場量測噪音並聽取民眾陳情，他要求務必在通車之前，降低尖銳的高頻噪音。

改善噪音 裝設軌道自動潤滑系統

詹榮鋒表示，已完成軌道拋光及車輪切削整圓，列車在行經民宅的路段也加強噪音阻絕，包括延伸隔音板的長度、裝設吸音圓筒、增貼吸音材質範圍等改善措施，廠商正在施作中。另外在轉彎幅度較大的路段將裝設「軌道自動潤滑系統」，在列車經過時自動噴塗潤滑液，有效抑制輪軌摩擦產生的尖銳聲，預計八月底完成裝設。

他說，在系統測試期間，住戶如果仍覺得噪音太大，可立即通報捷運工程局，將派員前往量測、記錄，在已經完成改善的路段，將比對改善前後的音量差異。

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