高雄校園裝雙機 首批34校9月底完成

2019-07-30

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨上午參加小港區鳳林國中冷氣機、空氣清淨機雙機啟用活動，首批有三十四校將在九月底前完成，可嘉惠六萬多名學生。

高雄市教育局、環保局推動「校園雙機（冷氣機、空氣清淨設備）」計畫，以先「工業區」後「市區」原則，逐年完成；首批鄰近工業區的三十四校，將於九月底前全面建置完成，可嘉惠六萬三千名學生。

韓國瑜表示，高雄市面對極端氣候、空氣污染，對孩子健康傷害很大，市府團隊克服萬難，且在各界善心人士協助下，希望給師生舒適的上課環境，預計需要二億七千萬元，目前善心捐款有一億四千萬，不足經費由教育局支應。

韓國瑜說，各界可能對裝設冷氣有不同意見，不過在舒適環境下，學生學習興趣大幅提升，長遠來看，這項教育投資及善心人士的義舉是划得來的。

教育局說，鄰近工業區卅四校含校園電力系統改善工程，裝設雙機共二千一百廿六間教室，一間教室以卅位學生為原則，預計能嘉惠約六萬三千人。目前已完成仁武幼兒園、鳳林國中二所學校全面裝設，其餘卅二校陸續在九月底前全面建置完成。

至於雙機裝設後的電費與耗材等相關費用，基於「使用者付費」、撙節市府開支原則，將由學校協助處理，低收入戶學生則由教育局補助。

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