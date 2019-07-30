《高雄》城市治理 環團喊要減災不要口水

2019-07-30

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄今年七一九水災和去年八二三水災不只淹水成災，口水淹沒了所有媒體版面，台灣環境教育協會理事長張豐藤表示，極端氣候下的高雄怎樣可以減災，提升城市防洪韌性，才是該認真討論的重點。

清疏下水道是基本功

張豐藤說，清疏下水道本來就是城市治理的基本功，市府每年編預算清疏下水道，並列為最重要的工作，清疏污泥量都有記錄，自誇清疏貶低前朝，只是顯示對市政的不熟悉。

問題是，下水道的防洪設計，通常是以廿年的降雨頻率設計，而極端氣候卻讓降雨動不動就超出廿年的頻率，去年八二三和今年七一九降雨都超過了防洪設計，顯示這些工程已經無法解決極端氣候下的防洪問題。

滯洪池有效減緩淹水

現在的都市開發砍伐森林、填平埤塘，原來延遲洪峰的功能喪失，水災因此層出不窮，現在的本和里滯洪池過去是本和埤，被填平後就開始淹水，謝長廷時代建了滯洪池，發揮相當大的功能，是高雄、甚至全台灣的第一座人工滯洪池。

過去市府在都會區建造了寶業、本安、柴山等滯洪池，都顯著減緩周邊市區淹水情況，獲得市民肯定，原本民眾避之唯恐不及的低窪地區房價會說話。

寶業里里長林煥然說，寶業滯洪池在包括七一九等多次水災中，確實達到調節滯洪的效果，完工前後的比較不用爭辯，里民最清楚。

提升防洪韌性才是王道

張豐藤說，過去大力鼓吹「海綿城市」的李鴻源教授，也是韓市府的治水首席顧問，似乎在這次水災消音了，不知道是捨不得批評韓市長，或是另有考量。

他強調，現在該是治水代替口水的時候了，多一點政策、少一點政治，痛定思痛規劃高雄市成為「海綿城市」，減災和提升城市的韌性，才是治理城市的王道。

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