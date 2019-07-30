韓發穿雲箭 陳其邁：不如低頭拚市政

2019-07-30

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜前天喊出要親自發出「穿雲箭」，請海內外百萬僑胞共同保護中華民國；行政院副院長陳其邁昨天視察高雄表示，他有注意到韓國瑜的講話，覺得仰頭射穿雲箭、爭逐總統大位，不如低頭努力高雄市政建設、幫市民解決問題。

陳其邁認為，較遺憾的是才剛出任市長七個月就離開，對高雄市民非常不公，民眾期待的是一個會做事、接地氣的政治人物，不太喜歡政見沒有兌現，就馬上用一些選舉口號，韓市長的一些表現，很多市民會很失望。

爭總統大位與市民願望相違

他也有感而發表示，中央、地方很多重大建設都在進行，希望好朋友韓市長仰頭射穿雲箭，爭逐總統大位，其實不如低頭把高雄市政建設做好，解決民眾困難，這才是民眾七個月前、支持韓市長衷心期盼的事，假如跟民心、市民願望相違，對高雄市民來講，真的不太公平。

對反送中越演越烈噤若寒蟬

另外，針對香港反送中運動越演越烈，韓國瑜前天在國民黨全代會發表談話時，卻沒對此事件有任何評論，陳其邁指出，韓國瑜講中華民國保衛戰，對照他之前進中聯辦是很大的諷刺，全世界都在關心香港反送中後續變化，不管是白衣元朗事件等，大家都密切注意，但幾乎沒有看到韓市長對這事情的講話。

陳其邁質疑，韓國瑜是不是因去了中聯辦，或是他對這些事、有一些沒法說清楚的苦衷或難言之隱，他覺得韓市長應該要表態。

他說，很遺憾韓市長噤若寒蟬，這些事都沒表達立場，如果要做一個國家領導人，應該要關注國際局勢變化，尤其是我們周遭國家的變化，因為香港跟台灣唇齒相依，香港在我們隔壁，今日香港就是明日台灣，很多人都非常憂慮香港民主人權發展。

市府︰韓市長已多次表態

高市新聞局表示，韓市長對香港反送中運動已多次表態，並反擊現在行政院打韓兩隻老虎，一隻獨眼、一隻獨耳，只聽自己想聽的，只看自己想看的。

新聞局強調，韓國瑜在媒體聯訪、專訪中，已經多次重申對反送中的態度，韓國瑜認為反暴力是普世價值，身為台灣人，樂見一個穩定而繁榮的香港，希望香港政府能傾聽人民的聲音，別再做出傷害人民的事情。

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